Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экономика не любит опозданий

“В результате известного трехстороннего заявления мы потеряли большую часть Арцаха. Территории Арцаха, оккупированные врагом, представляли для нас не только политическое значение и безопасность, но и экономическое значение.

В этих местах выращивалась зерновые, по разным оценкам, в среднем до 100 000 тонн в год. В 2017 и 2018 гг. в Арцахе собрали урожай в 135 000 - 150 000 тонн зерна. И урожая хватало не только для населения Арцаха, но и для Армении - 100 000 тонн. Самодостаточность Армении пшеницей составляет 31%.

Армения ежегодно производит 200 000 тонн зерна, 250 000 тонн импортирует. Другими словами, теперь мы должны привозить из других стран ту часть, которая уже не поступит из Арцаха. А поскольку мы в основном импортируем зерно из России, а Россия продает его нам в долларах, мы уже можем подсчитать убытки, которые мы понесем в результате недавнего повышения курса доллара и девальвации драма.

“В Армении будут и другие проблемы с продовольственной безопасностью, если мы не начнем действовать незамедлительно”, - отметил в разговоре с “Айастани Анрапетутюн” экономист Сурен Парсян.

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