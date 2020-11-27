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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Процесс освобождения пленных - один из вопросов повестки

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Процесс освобождения пленных - один из вопросов повестки

“Одним из главных вопросов повестки дня сегодняшних действий Армении и Арцаха является безотлагательное решение проблем военнослужащих и мирных жителей, которые оказались в плену, или пропали без вести во время войны. Их много. Примечательно, что даже после установления режима прекращения огня Азербайджан совершал похищения мирных жителей. За это время в плен попали не менее 14 человек. Так как, по таким случаям, особенно недавним, нет адекватной реакции со стороны международных организаций, нет и правовой оценки, подобные попытки азербайджанцев будут продолжаться и в будущем с соответствующими опасными последствиями”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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