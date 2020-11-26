В Чамбараке идет снег, а в Горисе - мокрый снег
21:57, 26 Ноябрь, 2020
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги проходимы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Чамбарак Гегаркуникского региона идет снег, а в городе Горис Сюникского региона - мокрый снег.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайным положением автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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