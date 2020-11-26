Вместо прежней границы между Арменией и Арцахом образовалась армяно- азербайджанская граница: МО

Армянские подразделения 25 ноября были выведены из Карвачарского района, который, согласно положениям трехстороннего заявления, подписанного премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России, перешел Азербайджану, в результате чего там, где раньше была границе между Арменией и Арцахом, образовалась граница между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

«Трехсторонним заявлением, подписанном 9 ноября между премьер-министром Армении и президентами Азербайджана России, устанавливалось, что с 15 ноября Карвачарский район Республики Арцах перейдет под контроль Азербайджана. Затем этот срок был продлен до 25 ноября.

В указанный день армянские подразделения были выведены из Карвачарского района, который согласно положениям заявления перешел к Азербайджану, в результате чего вместо прежней границы Армении с Арцахом образовалась граница между Арменией и Азербайджаном. До полной и точной демаркации упомянутой части границы между Арменией и Азербайджаном были временно установлены ворота, чтобы остановить движение в Карвачар и в обратном направлении.

Сегодня при участии представителей ВС Армении, России и Азербайджана начались демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS). Часть демаркационных работ проводится на участке Соткского рудника, который был частью Карвачарского района Республики Арцах.

Полная и точная демаркация крайне необходима, чтобы исключить споры по поводу принадлежности той или иной части границы и возможные дальнейшие провокации. Добавим также, что ВС Армении и Азербайджана разместят свои боевые опорные пункты и будут нести боевое дежурство на границах, установленных в результате именно этих демаркационных работ», - говорится в сообщении МО.