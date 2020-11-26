Назначен новый министр экономики Республики Армения

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ваан Керобян назначен министром экономики Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом Армена Саркисяна, Тигран Хачатрян освобожден с должности министра экономики.