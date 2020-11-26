Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Назначен новый министр экономики Республики Армения

Назначен новый министр экономики Республики Армения

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ваан Керобян назначен министром экономики Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом Армена Саркисяна, Тигран Хачатрян освобожден с должности министра экономики.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации