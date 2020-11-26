В районе Карвачара ведутся демаркационные работы: МО Армении

Министерство обороны Армении опровергают слухи о взломе ворот, ведущих в Карвачар, ведутся работы по окончательному уточнению границ. Об этом в беседе с Арменпресс» заявил начальник начальника управления информации и связей с общественностью Армении Геворг Алтунян, коснувшись слухов о том, что азербайджанцы взломали установленные ворота.

«О взломе ворот, конечно, речи не идет. Там обсуждается вопрос окончательной демаркации армяно-азербайджанской границы с помощью спутниковых средств, GPS-навигаторов. Ведутся такие работы, о взломе ворот речи нет», - сказал Алтунян.

Он прояснил проблему: «Поскольку до сих пор у Армении не было границы с Азербайджаном в этом направлении, то есть по соседству с Арменией был Арцах, то сейчас возникла проблема демаркации границы. Ведутся эти работы».

Ранее сообщалось, что азербайджанцы взломали ворота и проникли на Соткский рудник. Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян и министерство обороны уже опровергли слухи о проникновении азербайджанской армии в Соткское золоторудное месторождение.