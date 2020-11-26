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НС не принял проект решения об отмене военного положения

НС не принял проект решения об отмене военного положения

Национальное Собрание Армении не приняло проект решения об отмене военного положения, объявленного в Армении 27 сентября. Как сообщает Арменпресс, проект не приняли 36 голосами «за», 56 «против» и 2 «воздержавшихся».

Парламентская фракция «Просвещенная Армения» представила проект решения НС об отмене военного положения.

Представитель правительства Армении, заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян заявила на внеочередном заседании НС, что правительство предлагает постепенно отменять военное положение.

Постоянная комиссия парламента по обороне и безопасности вынесла отрицательное заключение по решению.


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