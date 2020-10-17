Предстоящие на 27 ноября мероприятия
18:19, Ноябрь 26, 2020
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- 18:40 НС не принял проект решения об отмене военного положения
- 18:19 Предстоящие на 27 ноября мероприятия
- 18:01 Из-под этой тяжести мы сможем выйти с долей оптимизма на будущее: Никол Пашинян
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- 17:18 Азиатские индексы - 26-11-20
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