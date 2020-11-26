Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы

Правительство Франции предложило ужесточить наказания для компаний за загрязнение окружающей среды, сообщает ЕвроПульс.

До сих пор во Франции, как и в большинстве европейских стран, загрязнение природы считалось административным нарушением. Но если предложение будет принято, то ответственные за несоблюдение экологических норм сотрудники компании могут угодить в тюрьму на срок до десяти лет.

Кроме того, предлагается в несколько раз поднять штрафы для юридических лиц за незаконный сброс отходов, неисправные фильтры и тому подобное. Планируется, что сумма взыскания будет в десять раз превышать ту выгоду, которую фирма могла бы получить, проигнорировав экологические требования,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эти изменения – часть так называемого пакета законов об "экоциде" (от слов "экология" и "суицид"). Для его разработки власти Франции пригласили экологов, климатологов и просто активных жителей, которые выдвинули почти 150 предложений, как можно сократить выбросы парниковых газов и в целом снизить нагрузку на природу.