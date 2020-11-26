Продолжается эвакуация населения и имущества из северных населенных пунктов Кашатагского района Арцаха. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил глава районной администрации Мушег Алавердян.

По его словам, правительство Арцаха оказывает в этом соответствующую помощь. Тем не менее, участие волонтерских групп и привлечение дополнительных транспортных средств желательно.

«Несмотря на отсутствие официальной информации, эвакуация проходит в районном центре Бердзора под моей прямой ответственностью», - сказал глава областной администрации, добавив, что жители в основном переезжают в Республику Армения, а также в Арцах.

Ван Новиков