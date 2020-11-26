Азиатские индексы - 26-11-20

ТОКИО, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.91% и составил 26537.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.60% и составил 1778.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3369.73 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 26819.45 пункта.