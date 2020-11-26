Марукян обратился к лидерам международных структур по вопросу армянских военнопленных

В связи с поступающей из Азербайджана информацией о военнопленных лидер фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Армении Эдмон Марукян направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, председателю МККК Питеру Мауреру, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, председателю ПАСЕ Рику Дамсу, выразив свою обеспокоенность. Как сообщает Арменпресс, Эдмон Марукян написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обращаюсь к вам, ожидая немедленных действий по защите конвенциональных прав армянских военнопленных в Азербайджане. В частности, до нас дошли слухи о том, что власти Азербайджана планируют победный парад, на котором собираются использовать армянских военнопленных. Эта информация вызывает ужас.

Если эти предположения верны, то действия Азербайджана выходят за любые допустимые рамки, которые можно отнести к цивилизованному государству. Такой шаг запрещен Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года, согласно статьям 13–14 которой военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от оскорблений и любопытства толпы, и при любых обстоятельствах военнопленные имеют право на уважение к их личности и чести. При этом, силой общих положений той же конвенции высокие договаривающиеся стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию (если одна из находящихся в конфликте держав не является участницей настоящей Конвенции, участвующие в ней державы останутся, тем не менее, связанными ею в своих взаимоотношениях. Кроме того, они будут связаны Конвенцией в отношении вышеуказанной державы, если последняя принимает и применяет ее положения).

Просим вашего немедленного вмешательства, чтобы обеспечить защиту прав армянских военнопленных в соответствии с положениями Конвенции, предотвратить совершение властями Азербайджана еще одного военного преступления», - говорится в письме Эдмона Марукяна.