“Ван” одержал победу над “Шираком”: Премьер лига

13-й тур Премьер лиги чемпионата Армении по футболу стартовал с матча между командами “Ван” и “Ширак”.

Как сообщает «Арменпресс», в матче, проведенном на городском стадионе Чаренцавана, “Ван” одержал победу со счетом 3:1. В “Ване” особо выделились Манасян, Эзан и Мовсесян. Единственный гол “Ширака” забил Мурадян.

После этого тура “Ван” с 10 очками в турнирной таблице занимает 7-е место, “Ширак” - последний с 2 очками.

Перед матчем “Ван” - “Ширак” руководитель отдела организации соревнований ФФА Хорен Заргарян вручил легендарному голкиперу Георгу Каспарову сувенир по случаю превышения рекорда старейшего голкипера чемпионатов Армении. В день матча между “Шираком” и “Урарту” 22 ноября Каспаров вышел на поле в возрасте 40 лет и 120 дней.

В рамках этого тура состоятся матчи “Урарту” - “Алашкерт”, “Арара” - “Ной”, “Лори” - “Арарат-Армения”.