В Арцахе  после прекращения военных действий исчезли двое ливанских армян

10 ноября после объявления о прекращении боевых действий в Арцахе исчезли двое ливанских армян. Об этом 26 ноября в интервью «Арменпресс» сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

“Есть двое пропавших без вести ливанских армян. После прекращения огня в Арцахе пропали без вести одна женщина и один мужчина. Они пошли за своим имуществом, и не вернулись. Мы пытаемся выяснить, где они находятся, но не можем их найти. Их телефоны у азербайджанцев”, - рассказал Синанян.

Ливанская армянка приехала на родину после взрыва в Бейруте 4 августа, выразив желание переехать в Арцах. Она временно, до получения своего дома, была размещена в гостинице города Шуши. С начала войны она переехала в Горис, а после прекращения боевых действий 10 ноября она и еще один ливанский армянин выехали из Бердзора в Шуши за своими вещами.

С ливанскими армянами не удавалось связаться, позже уже турки или азербайджанцы отвечали на телефонные звонки, сначала заявили, что женщина в их плену, а затем сказали, что она убита. Информации о мужчине пока нет.

Эта информация передана Защитнику прав человека Армении, Красному Кресту и Службе национальной безопасности.

Норайр Шогикян