Собравшиеся у здания НС  призывают депутатов отменить военное положение

Группа граждан, собравшихся у здания Национального собрания Армении, требовала проголосовать за проект закона об отмене военного положения, автором которого является фракция “Просвещенная Армения”

Как передает «Арменпресс», по мнению участников акции, власти, сохраняя военное положение, хотят заставить прекратить акции протеста.

Член Молодежного союза Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Кристине Варданян заявила, что они находятся у здания НС, чтобы напомнить депутатам фракции “Мой шаг”, что они ответственны перед народом. “И сегодня они обязаны проголосовать за отмену военного положения. Если они и сегодня провалят разрешение этого кризиса конституционным путем, наш ответ будет равноценным”, - сказала она и выразила надежду, что “Мой шаг” проголосуют за.

Кристине Варданян видит лишь один путь разрешения кризиса в стране - конституционный, отмену военного положения, что в дальнейшем позволит в предусмотренном законом порядке отстранить власть и назначить внеочередные парламентские выборы. По ее словам, это позволит людям выразить свою волю и проголосовать за новое правительство. “Если армянский народ через три месяца на свободных и справедливых выборах снова проголосует за Никола Пашиняна, это его право. Но сейчас первый шаг к выходу из кризиса - отмена военного положения”, - сказала она.

Она отметила, что их реакция будет после заседания, когда станут известны результаты голосования.

Анна Григорян