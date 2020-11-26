В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
Член конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального.
"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение - оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус... Такого не должно быть", - приводит слова Торалиева с пленарного заседания совещания агентство 24.kg.
По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке. Он считает, что нужно создавать условия для развития киргизского языка, чтобы в будущем не потерять его. "Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", - заявил Торалиев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии наряду со статусом государственного – киргизского языка.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.
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