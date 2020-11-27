“Ереванский бестселлер”: “Колобок” вновь самый востребованный: детская литература, октябрь 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за октябрь.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На втором месте - книга “Волк и семеро козлят”. Мать козлят, выходя из дома, наказывает им опасаться бродящего поблизости волка. Волк же, пользуясь удобным случаем, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк, герой сказки братьев Гримм, пытается использовать любой метод для достижения своей цели.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на третьем месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

Рассказ “Кто в домике живет” на четвертом месте. Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, покорившее уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели узнают из этой книги о местах обитания животных.

На пятом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На шестом месте сборник Астрид Линдгрен “Эмиль из Леннеберги”. В трех повествованиях о маленьком мальчике Астрид Линдгрен с большой любовью описывает ее любимую шведскую природу и очень близких ей людей, их традиционные праздники и развлечения, образ жизни, вкусную еду, мифы и обычаи.

На седьмом месте - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На восьмом месте - книга Дэвида Литчфилда “Медведь и пианино”. Однажды медвежонок в лесу находит странный предмет. Он касается клавиш фортепиано, и начинается удивительное путешествие... Покинув родной дом, мишка появляется в незнакомом прекрасном месте, где воздух полон прекрасных звуков музыки, и там его ждут слава и богатство. Город был именно таким, каким представлял его медведь. Но в глубине сердца что-то ему не дает покоя…

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на девятом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

Книга Клода Руа “Желанный гость” занимает десятое место. Эта сказка показывает, как важно позволять людям делать то, что им действительно нравится, а не навязывать свою волю другим. И то, что иногда, из-за рассеянности, становиться котом - очень полезное и хорошее дело, особенно когда этот необычный кот - сама доброжелательность и очень приличный парень.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).