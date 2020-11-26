ВС Азербайджана уничтожили, повредили и осквернили памятники, имеющие историко- культурную ценность

В ходе развязанной Азербайджаном агрессивной войны и даже после установления режима прекращения огня многие армянские памятники исторической и культурной ценности были разрушены, повреждены или осквернены Вооруженными силами Азербайджана. «Арменпресс» передает сообщение Генпрокуратура Республики Армения.

“Военно-политическое руководство Азербайджанской Республики нарушило вступившее в силу 12 мая 1994 года трехстороннее соглашение о запрете агрессивных боевых действий, утвержденное резолюцией XXIX Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны, а также обычным международным гуманитарным правом, норм, использования запрещенных средств ведения войны, мотивированных национальной ненавистью, опасных для жизни многих людей, т. е. умышленное убийство двух или более человек, умышленное уничтожение собственности, умышленное нанесение ударов по гражданским лицам в мирных поселениях Республики Армения и совершало нападения на гражданское население - объекты гражданского, гуманитарного и культурного назначения.

В этих рамках как во время активных боевых действий в 2020 году, так и после подписания 9 ноября 2020 года заявления о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Россией представители Вооруженных сил Азербайджана намеренно атаковали армянские исторические памятники, объекты, имеющие особую историческую или культурную ценность, уничтожая, повреждая или оскверняя их.

В частности, была получена достоверная информация, что с 27 сентября по 9 ноября 2020 года Вооруженные силы Азербайджанской Республики, регулярными обстрелами, нанесли повреждения церкви Газанчецоц Сурб Аменапркич в городе Шуши, а затем и осквернили церковь различными надписями на наружных и внутренних стенах.

Кроме того, жертвами такого поведения Вооруженных сил Азербайджана стали и другие памятники истории и культуры, в частности, памятник жертвам Великой Отечественной войны в селе Аветараноц, хачкары, расположенные в различных населенных пунктах Республики Арцах, кладбища армянских солдат и памятники, воздвигнутые в память о них. После принятия вышеупомянутого трехстороннего заявления о прекращении огня Вооруженными силами Азербайджанской Республики были разрушены купол и колокольня Зеленой церкви в городе Шуши и колокольня церкви Святого Ованеса Мкртыча.

Согласно видеозаписи, появившейся в интернете 16 ноября 2020 года, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики осквернили и нанесли повреждение и церкви Зоравор Сурб Аствацацин в поселке Мехакаван (Джабраил), был сломан крест церкви. Был осквернен и памятник командующему Вазгену Саркисяну.

Указанные обстоятельства были рассмотрены по соответствующим частям статей Уголовного кодекса Республики Армения.

В ходе предварительного следствия вышеуказанные данные проверяются согласно надлежащей правовой процедуре, предпринимаются следственные и другие процессуальные действия, ведутся оперативно-розыскные работы по сбору фактов о других подобных проявлениях, выявлению всех обстоятельств указанных случаев уничтожения, повреждения, осквернения памятников, имеющих историческую и историко-культурную ценность, в целях полноценной уголовно-правовой оценки подобных деяний, присущих военным преступлениям, и решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Республики Армения также предпринимает меры по привлечению внимания образовательной, научной и культурной организации ООН (UNESCO), а также других международных структур, занимающихся защитой и охраной культурных ценностей. Необходима оценка вышеуказанных преступных проявлений, а также принятие мер по привлечению к ответственности. Также необходимо принять меры по предотвращению возможного уничтожения и повреждения и других сооружений, памятников, предметов, бывших на территории Республики Арцах, и перешедших под контроль Азербайджана, представляющих большую армянскую историко-культурную ценность, и применения действенных механизмов их охраны и защиты”.