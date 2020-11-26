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В Грузии введут новые ограничения из-за коронавируса

В Грузии введут новые ограничения из-за коронавируса

Грузия вводит с 28 ноября новые ограничения в масштабах всей страны из-за стремительного распространения коронавируса, в частности, приостанавливают работу рестораны, общественный транспорт, торговые центры, рынки и фитнес-клубы. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В среду РИА Новости удалось ознакомиться с проектом ограничений, который в четверг был официально подтвержден властями.

"Исходя из эпидситуации в стране, принято решение ужесточить точечные ограничения", - говорится в заявлении.


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