В Грузии введут новые ограничения из-за коронавируса

Грузия вводит с 28 ноября новые ограничения в масштабах всей страны из-за стремительного распространения коронавируса, в частности, приостанавливают работу рестораны, общественный транспорт, торговые центры, рынки и фитнес-клубы. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В среду РИА Новости удалось ознакомиться с проектом ограничений, который в четверг был официально подтвержден властями.

"Исходя из эпидситуации в стране, принято решение ужесточить точечные ограничения", - говорится в заявлении.