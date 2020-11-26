Телемарафон Всеармянского фонда “Айастан” будет доступен на онлайн-платформах

26 ноября состоится общенациональный телемарафон Всеармянского фонда “Айастан” по сбору средств.

Как сообщает «Арменпресс», 23-й телемарафон состоится 26 ноября, в День благодарения, с 16:00 до 20:00 по времени западного побережья (по ереванскому времени 27 ноября с 04:00 до 08: 00).

Трансляция будет доступна на платформах Armeniafund.org или HayastanAllArmenianFund. “Каждое пожертвование спасает жизни. Присоединяйтесь к общенациональному движению Сделайте свое перечисление прямо сейчас на www.himnadram.org или www.armeniafund.org/donate”, - говорится в заявлении фонда.