Пожар в центре Тбилиси – погибли два человека

В Тбилиси на улице Хорава в пожаре погибли два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации службы, в результате пожара сгорел второй этаж трехэтажного жилого дома.

На месте были мобилизованы семь бригад пожарных-спасателей. К этому времени огонь локализован. В сгоревшей квартире пожарные обнаружили тела двух человек.

По словам очевидцев, пожар возник приблизительно в 7:30 утра.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.