Пожар в центре Тбилиси – погибли два человека
13:50, 26 Ноябрь, 2020
В Тбилиси на улице Хорава в пожаре погибли два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации службы, в результате пожара сгорел второй этаж трехэтажного жилого дома.
На месте были мобилизованы семь бригад пожарных-спасателей. К этому времени огонь локализован. В сгоревшей квартире пожарные обнаружили тела двух человек.
По словам очевидцев, пожар возник приблизительно в 7:30 утра.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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