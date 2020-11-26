Парламент Азербайджана предложил отозвать Францию из сопредседательства Минской группы ОБСЕ
Парламент Азербайджана призвал правительство обратиться в ОБСЕ с просьбой о выводе Франции из числа сопредседателей Минской группы. «Арменпресс» передает сообщение ТАСС, переданное со ссылкой на заявление парламента Азербайджана.
“Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ с просьбой отозвать Францию из числа сопредседателей Минской группы”, - говорится в заявлении.
Меджлис требует пересмотра нынешних политических отношений Азербайджана с Францией и отзыва посла Азербайджана для консультаций.
Парламент Азербайджана обратился к правительству после того, как Сенат Франции вечером 25 ноября принял проект резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”.
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