Парламент Азербайджана предложил отозвать Францию из сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана призвал правительство обратиться в ОБСЕ с просьбой о выводе Франции из числа сопредседателей Минской группы. «Арменпресс» передает сообщение ТАСС, переданное со ссылкой на заявление парламента Азербайджана.

“Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ с просьбой отозвать Францию из числа сопредседателей Минской группы”, - говорится в заявлении.

Меджлис требует пересмотра нынешних политических отношений Азербайджана с Францией и отзыва посла Азербайджана для консультаций.

Парламент Азербайджана обратился к правительству после того, как Сенат Франции вечером 25 ноября принял проект резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”.