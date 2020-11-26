Правительство Армении предлагает режим военного положения отменять поэтапно
Правительство Армении против полной отмены военного положения.
Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания сказала замминистра здравоохранения Анаит Аванесян.
Замминистра отметила, что решение о военном положении было претворено в жизнь и задействовано не только в военном, но и в экономическом, здравоохранительном и других правовых регулированиях, и оно должно быть отменено путем постепенной отмены его положений.
В Национальном собрании проходит внеочередное заседание, созванное по вопросу отмены военного положения, объявленного в Армении с 27 сентября. Фракция “Просвещенная Армения” представила проект решения “Об отмене военного положения”. Постоянная комиссия НС по обороне и безопасности проекту дала отрицательное заключение.
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