Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Правительство Армении предлагает режим военного положения отменять поэтапно

Правительство Армении предлагает режим военного положения отменять поэтапно

Правительство Армении против полной отмены военного положения.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания сказала замминистра здравоохранения Анаит Аванесян.

Замминистра отметила, что решение о военном положении было претворено в жизнь и задействовано не только в военном, но и в экономическом, здравоохранительном и других правовых регулированиях, и оно должно быть отменено путем постепенной отмены его положений.

В Национальном собрании проходит внеочередное заседание, созванное по вопросу отмены военного положения, объявленного в Армении с 27 сентября. Фракция “Просвещенная Армения” представила проект решения “Об отмене военного положения”. Постоянная комиссия НС по обороне и безопасности проекту дала отрицательное заключение.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации