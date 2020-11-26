Родные пропавших без вести военнослужащих проводят акцию протеста перед зданием Минобороны Армении

Родные военнослужащих, пропавших без вести во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, проводят акцию протеста перед зданием Министерства обороны Армении. Как сообщает «Арменпресс», они требуют принять меры по поиску пропавших без вести военнослужащих.

С родными военнослужащих встретился начальник отдела морально-психологического обеспечения Министерства обороны Ашот Аджян. Он сообщил, что в правительстве создана межведомственная комиссия, которая уже занимается вопросами пропавших без вести военнослужащих.

С 23 ноября премьер-министр Никол Пашинян встречается с семьями военнослужащих, пропавших без вести и мирных жителей, захваченных в плен во время Арцахской войны. Премьер-министр предложил включить в межведомственную рабочую группу и представителей семей пропавших без вести. Никол Пашинян 16 ноября заявил, что с армянской стороны есть несколько сотен пропавших воинов.