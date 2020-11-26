На проспекте Комитаса будут надземный переход, парк, амфитеатр и фонтаны: Сурен Папикян

Правительство одобрило инвестиционную программу в размере 10 млн долларов, по которой на проспекте Комитаса планируется построить надземный переход, парк, амфитеатр и фонтаны.

Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что инвестиционную программу представила ООО “Айк 88”, попросив правительство предоставить земельные участки с правом застройки.

ООО “Айк 88” является владельцем 2 774 кв. м по адресу проспект Комитаса 49/9 и арендатором занимаемого им земельного участка в 2 016 кв. м. Программа планирует демонтаж принадлежащего на правах собственности здания компании, решение арендного право компании на земельный участок и оформления земельных участков по адресам 49/9 и 49/10 проспекта Комитаса с правом застройки”, - сказал министр Сурен Папикян.

По его словам, надземный переход на проспекте Комитаса свяжет детский парк Арабкир и парк, который будет построен по адресам 49/9 и 49/10 проспекта Комитаса.

Предусмотренные программой инвестиции составят $ 10 млн.