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В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено  524 летальных случая... За весь период по России умерло  38 062 человека", - говорится в сообщении.

В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 73 - в Москве, 25 - в Красноярском крае.


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