В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 524 летальных случая... За весь период по России умерло 38 062 человека", - говорится в сообщении.

В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 73 - в Москве, 25 - в Красноярском крае.