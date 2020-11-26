Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ

Ирак нуждается в сотрудничестве с разведками других стран для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью РИА Новости.

"Ячейки и группы террористов есть в определенных районах Ирака…, и это отражается на ситуации в сфере безопасности в Ираке, но положение поменялось после распада ИГ*. Однако мы нуждаемся в сотрудничестве в области разведки с другими государствами, а также в сфере вооружения и подготовки… Что касается полного вывода (иностранных – ред.) войск, то мы говорим о боевых силах. Что касается советников или сотрудничества в сфере разведки против банд ИГ* или в сфере подготовки (военных – ред.), то это другое дело", - ответил Хусейн на вопрос о том, есть ли у Ирака возможность компенсировать вывод иностранных войск с территории страны.

Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил ранее, что численность американского контингента в Ираке до 15 января 2021 года сократится до 2,5 тысячи человек.