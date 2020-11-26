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За победу в подгруппе дивизиона “С” Лиги Наций ФФА национальная сборная получит от УЕФА 2,25 млн евр

За победу в подгруппе дивизиона “С” Лиги Наций ФФА национальная сборная получит от УЕФА 2,25 млн евр

За победу национальная сборная Армении по футболу в подгруппе дивизиона “С” Лиги Наций ФФА получит от УЕФА 2,25 млн евро.

Как передает «Арменпресс», столько же денег получат и победившие в других подгруппах дивизиона “С” команды Албании, Словении и Монтенегро.

Команды, победившие в подгруппах дивизионов “A”, “B” получат соответственно по 3 и 4,5 млн евро.

Национальная сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “С” Лиги Наций одержала победу над Северной Македонией и впервые в истории стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капароса получила право выступать  в дивизионе “B” Лиги Наций.


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