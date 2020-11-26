Правительство Армении в ближайшее время примет еще одну программу содействия арцахцам

К программе об оказании единовременной помощи в размере 68 000 драмов жителям Арцаха, пострадавшим от войны, принятой правительством Армении, уже обратились 30 000 граждан. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал министр труда и социальных дел Месроп Аракелян, добавив, что бенефициарами программы могут стать до 94 000 граждан.

Министр подчеркнул, что в рамках второй программы содействия жители неподконтрольных Арцаху населенных пунктов получат единовременную помощь в размере 300 000 драмов.

Кроме того, в ближайшие месяцы будут возмещены и другие расходы.

Никол Пашинян отметил, что бенефициарами являются не семьи, а лица, бенефициарами мероприятия могут стать несколько человек из одной семьи. В ближайшее время мы обсудим и мероприятие для граждан, оставшихся без жилья, не для семей, а для отдельных лиц. Я надеюсь, что работая с правительством Арцаха, мы сможем быстро сделать расчеты, чтобы программа заработала должным образом”, - сказал он. Тенденция будет такова, чтобы наши соотечественники поскорее вернулись бы в Арцах и поселились там.