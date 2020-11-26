Месроп Месропян назначен губернатором Котайка. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Никол Пашинян напомнил, что Месроп Месропян был членом Комиссии по регулированию общественных услуг и подал в отставку, чтобы занять пост губернатора области.

Месроп Месропян поблагодарил за оказанное доверие, отметил, что он хорошо представляет всю ответственность. “Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания. Обещаю служить исключительно во благо Армении и народу Армении”, - сказал он.

30 июня Романос Петросян был освобожден от должности губернатора Котайка и назначен министром окружающей среды.