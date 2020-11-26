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Левон Аронян первый четвертьфинальный тур “Skilling Open” начал с победы

Левон Аронян первый четвертьфинальный тур “Skilling Open” начал с победы

Член мужской сборной Армении по шахматам Леон Аронян успешно стартовал в четвертьфинале турнира “Skilling Open 2020”.

Как сообщает «Арменпресс», на данном этапе онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником Ароняна был россиянин Ян Непомнящий. Четыре игры быстрых шахмат Аронян закончил вничью, проиграл в одной и выиграл в двух. Еще четыре игры состоятся 26 ноября.

“Skilling Open” организует чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.  

Турнир стартовал 22-го ноября и завершится 30-го. Призовой фонд составляет 100 000 долларов. США. В турнире 15 туров.


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