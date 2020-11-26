Приоритетными являются поисковые работы пропавших без вести и обмен пленными: премьер-министр

Поиск пропавших без вести во время войны в Нагорном Карабахе и обмен пленными являются безусловным приоритетом правительства Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Мы работаем над этими вопросами в ежедневном режиме. Основная сложность заключается в том, что эффективность этой работы, к сожалению, зависит не только от нас. Работы по обеспечению социальных гарантий для семей погибших, лиц с ограниченными возможностями и других групп, пострадавших от войны - в нашем первоочередном списке”, - подчеркнул Никол Пашинян.