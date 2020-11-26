Премьер-министр коснулся изменений в правительстве
11:36, 26 Ноябрь, 2020
На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян рассказал об изменениях, произошедших в исполнительном органе. Премьер-министр отметил, что сегодня проходит первое заседание обновленного правительства.
“Сменились министры обороны, иностранных дел, образования, науки, культуры, спорта, труда, социальных дел и по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время ожидается смена министра экономики”, - как передает «Арменпресс», заявил премьер.
Премьер поблагодарил ушедших в отставку коллег за их усилия и пожелал успехов новоназначенным министрам.
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