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Премьер-министр коснулся изменений в правительстве

Премьер-министр коснулся изменений в правительстве

 На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян рассказал об изменениях, произошедших в исполнительном органе. Премьер-министр отметил, что сегодня проходит первое заседание обновленного правительства.

“Сменились министры обороны, иностранных дел, образования, науки, культуры, спорта, труда, социальных дел и по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время ожидается смена министра экономики”, - как передает «Арменпресс», заявил премьер.

Премьер поблагодарил ушедших в отставку коллег за их усилия и пожелал успехов новоназначенным министрам.


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