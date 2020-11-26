Пашинян считает абсолютным приоритетом реализацию опубликованной им дорожной карты

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивает, что мы живем в крайне тяжелые времена, это время усугубляется и тем, что многие наши соотечественники не живут с нами сегодня, даже в эти тяжелые времена.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в начале заседания правительства.

“Но сегодня нам предстоит сделать следующее: мы должны пережить эти трудные времена, мы должны преодолеть это время и его тяготы. Еще раз хочу сказать, что как премьер-министр Республики Армения я беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию. Но я понимаю, что несу ответственность не только за то, что произошло до сих пор, но и за дальнейшие развития”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что обеспечение внешней и внутренней безопасности и стабильности, реализация дорожной карты, опубликованной им 18 ноября, является абсолютным приоритетом.

“И все наши усилия должны быть сконцентрированы на решении этой проблемы. Правительство приняло уже 2 мероприятия в поддержку наших соотечественников в Арцахе - довольно масштабные. Такие мероприятия будут приниматься столько, сколько будет необходимо. В ближайшее время в центре нашего внимания будет и восстановление пострадавших от войны населенных пунктов Сюникской и Гегаркуникской областей, по аналогии с осуществленными нами программами в Тавушской области”, - сказал премьер-министр.