Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов и потребовал их пересмотра. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание The Hill.

"Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы", - сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

"Мы должны перевернуть итоги выборов", - сказал Трамп, утверждая, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

The Hill напоминает, что иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.