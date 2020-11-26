Фонд “Азнавур” при содействии своих партнеров отправляет в Армению гуманитарную помощь

При посредничестве партнеров Фондом “Азнавур” было собрано более 35 тонн гуманитарной помощи для отправки в Армению. Как передает «Арменпресс», Фонд “Азнавур” сообщает, что часть этой помощи будет отправлена 27 ноября самолетом, арендованным правительством Франции в рамках объявленной президентом Франции Эмануэлем Макроном гуманитарной помощи.

“Армения всегда занимала особое место в сердце Шарля Азнавура. Он стал символом людей, выживших после землетрясения в Гюмри, всегда находясь рядом с армянским народом и в самые счастливые и в самые грустные моменты. Фонд “Азнавур” продолжает реализацию гуманитарной миссии и видения артиста. Мы также поддерживаем армянский народ в эти трудные времена. Благодаря усилиям наших друзей и партнеров фонд собрал 35 тонн гуманитарной помощи, которая будет отправлена в Армению при поддержке президента Франции и правительства”, - сказал Николя Азнавур, соучредитель Фонда “Азнавур” и председатель Попечительского совета.

Кристина Азнавур, исполнительный директор Фонда “Азнавур”, приедет в Армению, чтобы работать с командой фонда по регулированию распределения помощи. Во Франции, Швейцарии, во многих организациях сотни добровольцев приняли участие в этом крупномасштабном благотворительном сборе средств.

Придерживаясь видения своего основателя, Фонд “Азнавур” продолжает оказывать Армении содействие. С первого же дня войны будущий Центр “Азнавур” стал объединенным штабом распределения помощи, там же организация “ВИВА. Врачи-Волонтеры для Армении” организовала работы по содействию больницам и врачам. В рамках содействия была приобретена машина скорой помощи, укомплектованная всем необходимым оборудованием и принадлежностями.

Мы сотрудничаем и с Министерствами здравоохранения, обороны, по чрезвычайным ситуациям и другими ведомствами в Армении и Арцахе, пытаясь быстро реагировать на возникающие потребности этих сфер. Мы тесно сотрудничаем с организациями диаспоры, поддерживаем сбор гуманитарной помощи за рубежом. В частности, помимо 35 тонн грузов, которые должны быть отправлены в конце ноября - начале декабря, мы уже помогли перевезти несколько десятков тонн медикаментов и других необходимых предметов из Франции в Армению. За это время мы предоставили продукты питания и предметы гигиены сотням семей, временно перемещенных из Арцаха в Армению. Мы, конечно же, оказали свое содействие и Всеармянскому фонду “Айастан”, перечислив свои пожертвования в первые же дни войны. Во время войны мы решили не афишировать нашу работу по соображениям безопасности, а также сосредоточили весь свой потенциал на оказании помощи нуждающимся. Однако, поскольку подотчетность является одним из ключевых столпов нашей деятельности, сейчас мы хотели бы поблагодарить всех наших дарителей, друзей и волонтеров за то, что они были с нами, значит, были и с Арцахом. Отныне мы будем представлять наши новости общественности на странице Фонда “Азнавур” в социальных сетях”, - говорится в сообщении фонда.