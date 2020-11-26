В Национальном собрании началось внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения, объявленного 27 сентября. Как передает «Арменпресс», проект решения об отмене военного положения представила фракция “Просвещенная Армения”.

Постоянная комиссия Национального собрания по вопросам обороны и безопасности представила отрицательное заключение по проекту решения.

Для обсуждения проекта решения на внеочередном заседании необходимо, чтобы он голосованием был включен в повестку дня заседания.