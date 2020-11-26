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На границе Грузии и Армении произошло землетрясение

На границе Грузии и Армении произошло землетрясение

Сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 26 ноября в 04:45 по местному времени (00:45 по Гринвичу) в приграничной зоне Грузии и Армении, в 16 км на юго-запад от города Дманиси зарегистрировала землетрясение силой 2,4 балла. Как передает «Арменпресс», МЧС Республики Армения сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла.

Сообщений о жертвах не поступало.


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