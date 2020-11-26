На границе Грузии и Армении произошло землетрясение
09:50, 26 Ноябрь, 2020
Сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 26 ноября в 04:45 по местному времени (00:45 по Гринвичу) в приграничной зоне Грузии и Армении, в 16 км на юго-запад от города Дманиси зарегистрировала землетрясение силой 2,4 балла. Как передает «Арменпресс», МЧС Республики Армения сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла.
Сообщений о жертвах не поступало.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен