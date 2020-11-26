Все автодороги межгосударственного и республиканского значения Армении открыты

Государственная некоммерческая организация “Дорожный департамент” сообщает, что по положению на 09:30 26 ноября на всех автодорогах Армении осадков не наблюдается.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Во избежание аварий и заторов водителям рекомендуется использовать только зимние шины.