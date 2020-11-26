В Степанакерте возобновляется работа общественного транспорта

При содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования в столице Арцаха Степанакерте восстанавливается мирная жизнь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Минобороны РФ. В городе восстановлена работа общественного транспорта, подача электричества и водоснабжение. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома.

Инженерно-технические подразделения российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении социальных инфраструктур Степанакерта.

Российские миротворцы обеспечивают сохранение режима прекращения огня и безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах.