Объем экспорта из Армении сократился на 4,4%, а импорта - на 13,7%

Экспорт товаров из Армении в январе - сентябре 2020 года в текущих ценах составил 1 миллиард 828 миллионов 122 000 долларов США, снизившись на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем импорта (по данным стран-экспортеров) составил 3 миллиарда долларов. 219 млн 918 007 долларов, снизившись на 13,7%.

Как сообщили «Арменпресс» в Статкомитете Республики Армения, экспорт из Армении в страны Содружества независимых государств за девять месяцев этого года составил 494 миллиона 424 009 долларов, снизившись на 12% по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года, а импорт из этих стран в Армению составил 1 млрд 332 млн 696 000. Экспорт в страны Евразийского экономического союза составил 472 миллиона 683 005 долларов, снизившись на 11,8%, а импорт - 1 миллиард 230 миллионов 686 000 долларов. Экспорт в другие страны СНГ составил 21 миллион 741 004 долларов США, снизившись на 17,7%, импорт - 102 миллионов 9 009 долларов, снизившись на 11,2%.

Экспорт из Армении в страны Евросоюза в январе - сентябре 2020 года снизился на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 325 миллионов 922 006. Импорт Армении из этих стран снизился на 16,1%, до 662 миллионов 8 009 долларов. Экспорт из Армении в другие страны увеличился на 11,9% до 1 миллиарда 7 миллионов 774 005 долларов, а импорт снизился на 26,8% до 1 миллиарда 225 миллионов 213 008 долларов.

Вышеуказанные показатели представляют данные, полученные статистическим комитетом Республики Армения от Комитета по государственным доходам Республики Армения (согласно обобщению информации, полученной 18 октября) и Статистическим комитетом (за исключением информации об энергоносителях, которую представляют Министерство территориального управления и инфраструктур и организации сферы энергетики, поскольку сроки заполнения деклараций на товары об энергоносителях и “Статистической формы” могут не совпадать с фактическими сроками экспорта и импорта), а показатели взаимной торговли касаются только торговли между Арменией и ЕАЭС.