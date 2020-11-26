Цены на цветные металлы - 25-11-20

ЛОНДОН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.23% и составила 1981.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.11% и составила 7314.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.72% и составила 2021.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.02% и составила 16068.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.54% и составила 18688.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.43% и составила 2756.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20172.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.