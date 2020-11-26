Спасатели Арцаха проводят работы по поиску тел погибших в Мартунинском и Мартакертском районах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха продолжает поиск тел погибших военнослужащих в Мартунинском и Мартакертском районах, а также на направлениях Матагис-Талыш. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

По словам Тадевосяна, поисковые работы в районах Шуши уже завершены.

“Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха продолжает ежедневные поиски тел погибших военнослужащих. В настоящее время поисковые работы ведутся на направлениях Мартуни, Мартакерт, Матагис-Талыш, следующими направлениями станут Физули и Гадрут. Международный комитет Красного Креста ведет переговоры. Когда мы получим разрешение, мы начнем там поиски”, - сказал Тадевосян, добавив, что поисковые операции проводятся и на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

В поисковых работах спасателей Арцаха участие принимают и российские миротворцы.

Ранее "Единенный информационный центр" сообщал, что поиски пропавших без вести и вывод тел погибших ведутся при посредничестве представителей Группы по поддержанию мира Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста. По согласованию со сторонами поисковые работы проводятся ежедневно. Возвращение пленных и обмен телами - одна из приоритетных задач государственных органов, в направлении которой ведутся комплексные усилия, в рамках которых сотрудники Красного Креста также посетили военнослужащих и мирных жителей, захваченных силами Азербайджана при проведении боевых действий.