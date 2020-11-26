 Россия не потерпит шагов Турции по заселению территорий Нагорного Карабаха сирийцами: тюрколог

Однозначно, что ни Россия, ни Иран не примут намерений Турции оккупировать контролируемые Турцией территории в Нагорном Карабахе лояльными им сирийцами. Россия изначально не допустит этого, либо в будущем примет все антитеррористические меры. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил тюрколог Рубен Мелконян, сославшись на распространенную в последние дни в международной и местной прессе информацию о том, что Турция на территории Нагорного Карабаха, находящиеся под контролем Азербайджана перемещает сирийцев.

Тюрколог считает, что слухи, даже если они не основаны на реальных фактах, имеют очень серьезный потенциал стать реальностью. Из слов Мелконяна следует, что вопрос нужно рассматривать на двух важных уровнях. “Во-первых, очевидное участие Турции в этой войне дает уверенность, что Турция продолжит активно заниматься этим вопросом и после войны. И естественно, что она попытается сделать определенные шаги ради своих политических приоритетов. Во-вторых, мы должны принять во внимание, что демографическая политика или демографическая инженерия занимает очень важное место в турецкой политике. Она основана на государственной традиции, имеет многовековую историю. На завоеванных территориях Турция обязательно начинает осуществлять политику нейтрализации дальнейших угроз и создания дополнительных угроз для вражеских стран”, - сказал он.

Рубен Мелконян напомнил, что до Геноцида армян Турция разные части исторической Армении заселяла мусульманскими народами, что впоследствии сыграло роль в Геноциде армян. Мелконян подчеркнул, что, оккупируя некоторые территории в Сирии, Турция заселяет их лояльным населением, в которое могут входить народы с этническим сходством с турками, туркоманами и представителями экстремистских исламских течений. Турция успешно использовала такое поведение на протяжении всей своей истории, также и на оккупированных территориях Сирии. По словам Мелконяна, Турция пытается сделать то же самое и на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана. “Мой анализ основан на принципах турецкой демографической политики, и эти принципы позволяют нам утверждать, что заселение оккупированных территорий Арцаха лояльными Турции группами довольно реально”, - сказал он.

Мелконян убежден, что прослойкой этого лояльного общества будут террористы со своими семьями, которые в любой момент могут превратиться из гражданского населения в крайних террористов, участвуя в военных или террористических операциях. “То есть Турция, разместив такое население в этом районе, фактически размещает специальное армейское подразделение в лице террористов и их семей”, - сказал тюрколог.

Касаясь вопроса, почему Турция не хочет заселять эти территории азербайджанцами, Мелконян ответил, что вопрос следует рассматривать в контексте различных общественных развитий, беспокойств, недовольств в Азербайджане и понять, соответствует ли действительности очередной азербайджанский пропагандистский миф, якобы беженцы хотят вернуться в Агдам и на другие территории.

Тюрколог также отметил, что намерение Турции заселить эти территории сирийцами противоречит интересам не только Армении, но также Ирана и России. “С гуманитарной точки зрения Россия не должна позволять террористам перемещаться в регион, расположенный так близко к ее границам. Но если вопрос рассматривать на политической, политологической плоскости, то наличие на этой территории террористического населения даст возможность России в любой момент предпринять определенные шаги под флагом антитеррористической войны или как-нибудь иначе. “Тем не менее, для России это будет хорошим поводом для определенных шагов”, - сказал Мелконян.

Он предложил дождаться развития событий, чтобы понять, какой из приоритетов предпочтет Россия - гуманитарный, с самого начала предотвратить переброску террористов на оккупированные территории Арцаха, или же создать более серьезные основания для принятия контрмер после перемещения этого населения. Таким образом, тюрколог считает, что Россия и Иран, однозначно, не могут принять эти шаги. Он полагает, что в зависимости от своих политических приоритетов они предпримут определенные шаги или сейчас, или в будущем. “Тем не менее, необходимо четко понимать, что этот вопрос станет одним из ключевых моментов российско-турецкого или турецко-иранского конфликта”, - заключил тюрколог.

Анна Григорян