Газета “Айастани Анрапетутюн”: Государство должно работать

“В последние дни курс драма неуклонно падает. На это есть множество причин, связанных и с внешними и внутренними факторами. Понятно, что девальвация драма не может остаться незамеченной и уже отразилась на цене импортных товаров. В беседе с “Айастани Анрапетутюн” экономист Сурен Парсян отметил, что падение драма было ожидаемым, так как в стране вследствие эпидемии уже был финансово-экономический кризис. Однако за 9 месяцев экономический спад составил 9,7%. Этот спад, конечно, будет продолжаться.

Но во время эпидемии, в те дни не было такого спада. В эти дни наблюдается почасовое падение. В ответ на наше замечание экономист пояснил. “Падение было предсказуемым. Снизились экспорт, инвестиции, этого и следовало ожидать. В экономику не вкладывались доллары. На 70 миллионов долларов потрачено больше, чем вложено. Люди не реинвестировали свои доллары, а брали их и покупали. Война и эти ожидания просто ускорили процесс падения драма”.

Но, по мнению экономиста, выходы из ситуации есть. Нам необходимо изменить политику экономического курса. Экономика должна работать. Производство необходимо увеличить. Государство должно играть активную роль, иначе оно очень пассивно, оставило все на частников. А пассивность ни к чему не приведет. Должно работать и государство и люди. Если проблемы правильно будут определены, их возможно будет решить”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.