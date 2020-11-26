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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ответ за преступления против человечества

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ответ за преступления против человечества

“Казалось, что государство, совершившее военные преступления, должно было иметь определенное чувство вины и опасаться возможных правовых последствий своих действий, но вместо этого Азербайджан на международных правовых площадках начал абсурдный и искажающий действительность процесс. Он хочет получить компенсацию за ущерб, якобы нанесенный его стране на территориях, освобожденных арцахскими войсками во время войны 1992 - 1994 годов. Эксперты и государства, которые хорошо знакомы с реальностью, требование этих сумм мнимой компенсации сочтут абсурдным, но в случае с Азербайджаном неверно исключать возможность выполнения такого требования, и для оказания противодействия этому абсурду должны быть совмещены соответствующие государственные ресурсы”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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