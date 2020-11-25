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МИД Арцаха приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о признании Республики Арцах

МИД Арцаха приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о признании Республики Арцах

Министерство иностранных дел Республики Арцах приняло заявление в связи с принятием Сенатом Франции резолюции о признании Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Приветствуем принятую сегодня, 25 ноября, Верхней палатой Парламента Франции - Сенатом резолюцию о необходимости признания Республики Арцах.

Выражаем глубокую признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых  стало возможным принятие этого исторического решения.

Примечательно, что в числе других важных пунктов в принятой  резолюции Сенат осуждает  развязанную 27 сентября против Арцаха азербайджано-турецкую военную агрессию с участием наемников-террористов и призывает  власти Франции принять все возможные меры для обеспечения восстановления  установленных  в 1994 году границ,  которые,  по сути,  были закреплены  в бессрочном трехстороннем соглашении о прекращении огня, подписанном  Республикой Арцах, Арменией и Азербайджаном.

Отмечаем важность смелой позиции Сената Франции, призвавшего правительство «признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание предметом  переговоров по установлению долгосрочного мира». Выражаем надежду, что данное решение Сената вдохновит на принятие резолюций подобного содержания и аналогичной силы, в первую очередь, в Национальном Собрании Франции, а также  в других странах мира.

Вновь заявляем, что после агрессии против Республики Арцах, военной оккупации значительной части ее территории и публичного отказа Азербайджана от обсуждения вопроса ее статуса снимаются любые препятствия  для признания другими государствами независимости Республики Арцах,  что во многом  было обусловлено опасениями помешать процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Убеждены, что процесс международного признания Республики Арцах также отвечает интересам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе среднесрочным и долгосрочным интересам Российской Федерации.

Международное признание независимости Республики Арцах исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе”.


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