МИД Арцаха приветствует принятие Сенатом Франции резолюции о признании Республики Арцах

Министерство иностранных дел Республики Арцах приняло заявление в связи с принятием Сенатом Франции резолюции о признании Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Приветствуем принятую сегодня, 25 ноября, Верхней палатой Парламента Франции - Сенатом резолюцию о необходимости признания Республики Арцах.

Выражаем глубокую признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможным принятие этого исторического решения.

Примечательно, что в числе других важных пунктов в принятой резолюции Сенат осуждает развязанную 27 сентября против Арцаха азербайджано-турецкую военную агрессию с участием наемников-террористов и призывает власти Франции принять все возможные меры для обеспечения восстановления установленных в 1994 году границ, которые, по сути, были закреплены в бессрочном трехстороннем соглашении о прекращении огня, подписанном Республикой Арцах, Арменией и Азербайджаном.

Отмечаем важность смелой позиции Сената Франции, призвавшего правительство «признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание предметом переговоров по установлению долгосрочного мира». Выражаем надежду, что данное решение Сената вдохновит на принятие резолюций подобного содержания и аналогичной силы, в первую очередь, в Национальном Собрании Франции, а также в других странах мира.

Вновь заявляем, что после агрессии против Республики Арцах, военной оккупации значительной части ее территории и публичного отказа Азербайджана от обсуждения вопроса ее статуса снимаются любые препятствия для признания другими государствами независимости Республики Арцах, что во многом было обусловлено опасениями помешать процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Убеждены, что процесс международного признания Республики Арцах также отвечает интересам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе среднесрочным и долгосрочным интересам Российской Федерации.

Международное признание независимости Республики Арцах исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе”.