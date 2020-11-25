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Сенат Франции принял проект резолюции «О необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики»

Сенат Франции принял проект резолюции «О необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики»

Сенат Французской Республики принял проект резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Как сообщает Арменпресс, законопроект принят 305 голосами «за», 1 голос «против» и 30 «воздержавшихся».

В ходе заседания Сената депутаты призвали правительство действовать, поддержать армянский народ и признать независимость Нагорно-Карабахской Республики.

Резолюцию представили сенаторы Брюно Ретайо, Патрико Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтар.


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