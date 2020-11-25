Премьер-министр провел телефонный разговор с генеральным секретарем МОФ Луиз Мушикивабо

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил госпожу Мушикивабо за внимание и поддержку в тяжелые для Армении дни. Он обратил внимание собеседницы на вовлечение Турцией тысяч наемных террористов в азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха, отметив, что их присутствие в Азербайджане сегодня представляет серьезную угрозу международной и региональной безопасности.

Двусторонне была подчеркнута важность сохранения армянского религиозного и культурно-исторического наследия Арцаха, перешедшего под суверенитет Азербайджана, также отмечена приоритетность освобождения пленных и удерживаемых и возвращения пропавших без вести лиц.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил генерального секретаря за обеспечение устойчивого функционирования Международной организации Франкофонии в условиях пандемии. Он с сожалением констатировал отмену из -за эпидемии некоторых мероприятий в период председательства Армении.

Госпожа Мушикивабо выразила поддержку премьер-министру Республики Армения, подчеркнула важную роль Армении в Международной организации Франкофонии и заверила, что приложит все усилия для еще большего укрепления сотрудничества с Арменией в рамках МОФ. Она передала премьер-министру Николу Пашиняну теплые приветствия президента своей страны, Руанды.