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В Сенате Франции началось обсуждение проекта резолюции «О необходимости признания НКР»

В Сенате Франции началось обсуждение проекта резолюции «О необходимости признания НКР»

В Сенате Французской Республики началось обсуждение проекта резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики».

Резолюцию представили сенаторы Брюно Ретайо, Патрико Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтар.

В беседе с Арменпресс редактор издания «Франс Армени» Арут Мартиросян отметил, что внесенный в повестку Сената Франции проект резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики», скорее всего, будет принят.


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