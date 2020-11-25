В Сенате Франции началось обсуждение проекта резолюции «О необходимости признания НКР»

В Сенате Французской Республики началось обсуждение проекта резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики».

Резолюцию представили сенаторы Брюно Ретайо, Патрико Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтар.

В беседе с Арменпресс редактор издания «Франс Армени» Арут Мартиросян отметил, что внесенный в повестку Сената Франции проект резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики», скорее всего, будет принят.